Отец семерых детей из Новосибирской области погиб в зоне спецоперации

Печальную новость сообщили в группе администрации Коченевского района в социальной сети «ВКонтакте». «24 мая 2023 года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк младший сержант Сарычев Фёдор Иванович».
Печальную новость сообщили в группе администрации Коченевского района в социальной сети «ВКонтакте». «24 мая 2023 года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк младший сержант Сарычев Фёдор Иванович».
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