Вечерний Новосибирск

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Отец семерых детей из Новосибирской области погиб в зоне спецоперации

Отец семерых детей из Новосибирской области погиб в зоне спецоперации

Печальную новость сообщили в группе администрации Коченевского района в социальной сети «ВКонтакте».    «24 мая 2023 года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк младший сержант Сарычев Фёдор Иванович».

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