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Marca: продление соглашения Модрича с «Реалом» зависит от контракта Крооса

Marca: продление соглашения Модрича с «Реалом» зависит от контракта Крооса

Стали известны детали будущего контракта полузащитника Лука Модрича и мадридского «Реала». По информации Marca, хорват может покинуть команду, если «Реал» продлит соглашение с Тони Кроосом и подпишет Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».

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