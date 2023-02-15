Marca: продление соглашения Модрича с «Реалом» зависит от контракта Крооса

Стали известны детали будущего контракта полузащитника Лука Модрича и мадридского «Реала». По информации Marca, хорват может покинуть команду, если «Реал» продлит соглашение с Тони Кроосом и подпишет Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».