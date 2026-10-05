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Дизайнер из Екатеринбурга покорила подиум на Парижской неделе моды. Видео

Екатеринбургский премиальный бренд женской одежды TOOMATCH дизайнера Анны Паначевой представил свою коллекцию на Парижской неделе моды.

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