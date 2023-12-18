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ФСБ ДНР: в Волновахском районе найден тайник с секретными документами СБУ

ФСБ ДНР: в Волновахском районе найден тайник с секретными документами СБУ

Тайник с секретными документами украинской Службы безопасности обнаружен в Волновахском районе Донецкой Народной Республики сотрудниками российской Службы безопасности и военной контрразведки Тихоокеанского флота.

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