ФСБ ДНР: в Волновахском районе найден тайник с секретными документами СБУ

Тайник с секретными документами украинской Службы безопасности обнаружен в Волновахском районе Донецкой Народной Республики сотрудниками российской Службы безопасности и военной контрразведки Тихоокеанского флота.
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