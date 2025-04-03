Овечкин против «Каролины»: 39-й гол в сезоне, «минус 1», 4 броска и 20:10 на льду

«Вашингтон» уступил «Харрикейнс» (1:5) в гостях в игре регулярного чемпионата НХЛ. За 35 секунд до завершения второго периода российский форвард «Кэпиталс» забил гол щелчком из левого круга вбрасывания при игре в большинстве.
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