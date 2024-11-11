Россия и Белоруссия отменили роуминг: Совет министров Союзного государства утвердило 20 документов

Россия и Белоруссия решили прекратить взаимный роуминг. Совет министров Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь на заседании, состоявшемся 5 ноября, утвердил около 20 документов, среди которых значится резолюция «О внедрении удобных тарифов для использования услуг связи и передачи данных на территории Союзного государства (отмена роуминга в Союзном государстве)».