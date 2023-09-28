Более 1500 крымчан планируется расселить из аварийного жилья до 2025 года. Министерство ЖКХ РК реализует две специальные программы по которым предусмотрено расселить 37 аварийных домов, в которых проживает более 900 человек и 53 аварийных дома, в которых проживает почти 1473 человек.