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Более 1500 крымчан планируется расселить из аварийного жилья до 2025 года

Более 1500 крымчан планируется расселить из аварийного жилья до 2025 года

Более 1500 крымчан планируется расселить из аварийного жилья до 2025 года. Министерство ЖКХ РК реализует две специальные программы по которым предусмотрено расселить 37 аварийных домов, в которых проживает более 900 человек и 53 аварийных дома, в которых проживает почти 1473 человек.

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