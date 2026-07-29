Происшествия
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Происшествия

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В Екатеринбурге местному жителю предъявлено обвинение в избиении двух мужчин, пресекавших нарушение общественного порядка

В Екатеринбурге местному жителю предъявлено обвинение в избиении двух мужчин, пресекавших нарушение общественного порядка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области предъявлено обвинение 38-летнему жителю Екатеринбурга в совершении хулиганских действий в отношении двух мужчин (ч.

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