В Екатеринбурге местному жителю предъявлено обвинение в избиении двух мужчин, пресекавших нарушение общественного порядка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области предъявлено обвинение 38-летнему жителю Екатеринбурга в совершении хулиганских действий в отношении двух мужчин (ч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии