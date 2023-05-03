В Архангельске состоялся фестиваль «Равнение на Победу»

Фестиваль «Равнение на Победу» провели в центре «Патриот». На гала-концерте областного конкурса талантов, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, побывала съёмочная группа телеканала «Региона 29».
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