Украинцам грозят штрафы за шумные генераторы

Global Look Press/Alad/http://imagebroker.com/#/search/ Граждан Украины, на фоне появившихся в стране проблем с электроэнергией могут штрафовать за чрезмерно шумные генераторы, сообщил 16 июня украинский телеканал "Новости.
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