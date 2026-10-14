❗️⚡️ВВС Перу намерены эксплуатировать французские истребители Mirage 2000 как минимум до середины следующего десятилетия, то есть до 2030-х годов, в ожидании поставок новых F-16 Block 70.
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