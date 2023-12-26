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Вести Севастополь

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Один человек погиб в результате вражеской атаки на Крым

Стали известны подробности вражеской атаки на Крым 26 декабря 2023 года.Во вторник утром глава Крыма Сергей Аксёнов опубликовал в Telegram-канале пост, в котором сообщил, что была произведена вражеская атака в районе Феодосии.

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