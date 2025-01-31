Чего ждать от февраля петербуржцам

Рассказываем про новые законы и правила, вступающие в силу в последний месяц зимы. Начавшийся месяц принесет жителям Санкт–Петербурга ряд изменений в законодательстве, которые, прежде всего, коснутся увеличения значительного числа социальных пособий и выплат.
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