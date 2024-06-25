Супруга основателя WikiLeaks Стелла Ассанж поблагодарила его освободителей

После того как стало известно о выходе основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на свободу, его супруга Стелла Ассанж выразила благодарность на своей странице в социальной сети X всем, кто участвовал в работе над его освобождением.
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