Индийское информационное агентство подало в суд на OpenAI за нарушение авторских прав

Одно из крупнейших новостных агентств Индии, Asian News International (ANI), подало в суд на OpenAI в деле, которое может создать прецедент того, как ИИ-компании используют защищенный авторским правом новостной контент в самой густонаселенной стране мира.
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