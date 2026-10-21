Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, впервые принятыми на дипломатическую службу, озвучил позицию канцлера Германии Фридриха Мерца по вопросу восстановления «Северных потоков», и позиция эта, по словам российского министра, выглядит довольно показательно с точки зрения расстановки приоритетов немецкого правительства.