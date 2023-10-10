«Могли разгуливать террористы»: местный житель — об обстановке на границе с сектором Газа

Последний обстрел был вчера вечером, после этого началась наземная операция. Жителям ближайших к границе с сектором Газа городов рекомендовали не выходить на улицу, поскольку там могут разгуливать террористы.
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