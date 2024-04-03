Вышел дублированный трейлер мелодрамы «Идеальная зависимость»

Фильм от создателей франшизы «После» выйдет 1 мая. «Идеальная зависимость», реж. Кастилль Лэндон кадр из фильмаВышел дублированный трейлер мелодрамы «Идеальная зависимость», основанной на популярном одноименном романе Клаудии Тан, число читателей которого перевалило за 85 миллионов по всему миру.
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