Вышел дублированный трейлер мелодрамы «Идеальная зависимость»

Фильм от создателей франшизы «После» выйдет 1 мая. «Идеальная зависимость», реж. Кастилль Лэндон кадр из фильмаВышел дублированный трейлер мелодрамы «Идеальная зависимость», основанной на популярном одноименном романе Клаудии Тан, число читателей которого перевалило за 85 миллионов по всему миру.