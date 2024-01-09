«Челси» уступил «Мидлсбро» в первом полуфинальном матче Кубка лиги

«Челси» в гостях с минимальным счетом уступил «Мидлсбро» в Кубке Английской лиги. В Мидлсбро, на арене «Риверсайд», завершился первый полуфинальный матч Кубка Английской лиги, в котором представитель «Чемпионшипа» местный «Мидлсбро» принимал «Челси».