«Челси» уступил «Мидлсбро» в первом полуфинальном матче Кубка лиги

«Челси» в гостях с минимальным счетом уступил «Мидлсбро» в Кубке Английской лиги. В Мидлсбро, на арене «Риверсайд», завершился первый полуфинальный матч Кубка Английской лиги, в котором представитель «Чемпионшипа» местный «Мидлсбро» принимал «Челси».
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