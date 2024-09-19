Туристический п...
НовостиЧем занятьсяФотографииВидеоСанатории
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

85 подписчиков

Крым вошёл в тройку регионов, куда едут энотуристы

Крым вошёл в тройку регионов, куда едут энотуристы

Крым вошёл в тройку российских регионов, куда едут энотуристы в бархатный сезон-2024. При этом отдыхающие стали чаще бронировать отели рядом с винодельнями полуострова, сообщает национальный туроператор Алеан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛЕКСАНДР Крымский
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх