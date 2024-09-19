Крым вошёл в тройку регионов, куда едут энотуристы

Крым вошёл в тройку российских регионов, куда едут энотуристы в бархатный сезон-2024. При этом отдыхающие стали чаще бронировать отели рядом с винодельнями полуострова, сообщает национальный туроператор Алеан.
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