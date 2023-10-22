RUSI: Украине следует готовиться к тяжелой зиме из-за ударов по инфраструктуре

«Тяжелая зима» может ожидать Украину из-за ударов Вооружённых сил (ВС) России по украинской критической инфраструктуре, говорится в комментарии научного сотрудника британского Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) Джека Уотлинга.
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