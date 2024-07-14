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Закон и Порядок

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Пловец после смены флага атакует российский спорт. Почему он молчал раньше?

Пловец после смены флага атакует российский спорт. Почему он молчал раньше?

Илья Сибирцев резко раскритиковал руководство российского плавания и тренеров, хотя ему никто особо не мешал.

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