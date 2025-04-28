Россиян призвали включить в рацион одну группу продуктов для продления жизни

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, офтальмолог Михаил Коновалов, иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман, раскрыли одну группу продуктов, которые помогут продлить жизнь.
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