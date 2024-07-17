Смольянинов* обратился к россиянам после публичного унижения в Берлине

Актер Артур Смольянинов (признан в Российской Федерации иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) записал в соцсети видеообращение к фанатам, в котором поблагодарил их за поддержку после случая с российским футбольным фанатом в Берлине .