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Смольянинов* обратился к россиянам после публичного унижения в Берлине

Смольянинов* обратился к россиянам после публичного унижения в Берлине

Актер Артур Смольянинов (признан в Российской Федерации иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) записал в соцсети видеообращение к фанатам, в котором поблагодарил их за поддержку после случая с российским футбольным фанатом в Берлине .

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