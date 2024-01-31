Он был в том самом останкинском лифте

Героическому пожарному из Северного Владимиру Арсюкову, погибшему при тушении телебашни, исполнилось бы 70 лет В январе исполнилось бы 70 лет герою-пожарному Владимиру Арсюкову, чьё имя носит улица в районе Северный.
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