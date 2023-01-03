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В Израиле призвали ограничить приток в страну неевреев

В Израиле призвали ограничить приток в страну неевреев

Офир Софер, новый министр алии и интеграции Израиля, курирующий вопросы репатриации евреев, выступил в эфире государственной радиостанции Kan с призывом к ограничению возможностей для переселения в страну иммигрантов, которые не являются галахическими евреями.

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