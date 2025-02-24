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Депутат Немкин назвал способы защиты от интернет-мошенников

Депутат Немкин назвал способы защиты от интернет-мошенников

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT рассказал о новой опасной схеме мошенников, с помощью которой злоумышленники обманывают россиян на форумах в интернете.

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