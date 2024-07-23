II Международный кинофестиваль "Кинокот" пройдет в Воронеже с 27 июля по 27 августа

II Международный кинофестиваль "Кинокот" откроется в Воронеже 27 июля и продлится до 27 августа. В этом году на фестивале будет представлено более 30 картин, которые покажут на трех площадках: в библиотеке им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии