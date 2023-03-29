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"ЛИШЬ БЫ БАЙДЕН НЕ РАССТРОИЛСЯ": ВОЕННЫЕ КОРАБЛИ ИРАНА В ПОДБРЮШЬЕ США

"ЛИШЬ БЫ БАЙДЕН НЕ РАССТРОИЛСЯ": ВОЕННЫЕ КОРАБЛИ ИРАНА В ПОДБРЮШЬЕ США

Как оказалось, США боятся Ирана не меньше, чем России и Китая. Два корабля ВМС Ирана, которые зашли недавно в порт Рио-де-Жанейро, заставили американцев содрогнуться от неожиданной мысли, что прилететь им может не только из Москвы или Пекина.

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