Куба через РФ запросила статус страны-партнера БРИКС

Правительство Кубы официально обратилось с просьбой о присоединении к блоку БРИКС в качестве государства-партнера, направив письмо российскому лидеру Владимиру Путину, сообщила генеральный директор кубинского МИД по двусторонним вопросам Карлос Перейра, передает корреспондент The Moscow Post.
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