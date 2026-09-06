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Боевик ВСУ рассказал, как его избивали пьяные инструкторы в учебной части

Боевик ВСУ рассказал, как его избивали пьяные инструкторы в учебной части

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Инструкторы учебной части ВСУ принимали алкоголь, после чего по одному выводили подчиненных, привязывали их в спортзале и жестоко избивали.

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