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Два срока, роман с Примадонной и песни для соперника: извилистый путь Сергея Челобанова к 65 годам

Два срока, роман с Примадонной и песни для соперника: извилистый путь Сергея Челобанова к 65 годам

В начале девяностых его имя гремело на весь Советский Союз. Дуэт с Аллой Пугачёвой «Незваный гость», прайм-тайм на главном телевидении и стремительный взлёт на эстрадный олимп — всё это создавало образ стильного фаворита Примадонны.

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