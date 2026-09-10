Два срока, роман с Примадонной и песни для соперника: извилистый путь Сергея Челобанова к 65 годам

В начале девяностых его имя гремело на весь Советский Союз. Дуэт с Аллой Пугачёвой «Незваный гость», прайм-тайм на главном телевидении и стремительный взлёт на эстрадный олимп — всё это создавало образ стильного фаворита Примадонны.