Театр абсурда
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Театр абсурда

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О коварном угодничестве

О коварном угодничестве

Сталин, Черчилль и телячий восторг по Трампу: исторические параллели Трамп, Трамп, Трамп… Такое впечатление, что часть нашего политикума и многие, даже очень уважаемые, спикеры, не говоря уже о части общества, подверглись воздействию ретрансляторов с облучателями.

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