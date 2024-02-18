«Враг сбежал из Ласточкино»: ВС России штурмуют посёлок западнее Авдеевки: Новости СВО, к утру 18.02.2024 г., последние данные о проведении специальной военной операции России на Украине

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Хохлы! Бегите с визгом!
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18 час.
Владимир Нелюбин
Спасибо парни...гоните дальше бандерлогов..
Ответить
3 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Дорогие воины, добейте эту падаль🙏🙏🙏Желаю вам Победы скорейшей и возвращения живыми домой!!!🙏🙏🙏🙏
Ответить
3 час.

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