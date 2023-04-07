Откосить не получится: еще одно "нельзя" со штрафом для владельцев дач

Где заканчиваются владения дачника и начинается общественная территория? Формально — за пределами границ участка, а по факту за содержание некоторой части прилегающей к участку местности, которая вам даже и не принадлежит, ответственность несете вы.
Где заканчиваются владения дачника и начинается общественная территория? Формально — за пределами границ участка, а по факту за содержание некоторой части прилегающей к участку местности, которая вам даже и не принадлежит, ответственность несете вы.
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