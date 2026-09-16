Прокуратура потребовала более жесткого наказания для Лерчек

Прокуратура направила в суд возражения на апелляционную жалобу, поданную стороной блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, по уголовному делу о незаконных переводах денег за рубеж.
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Если лерчик для вас ЗНАМЕНИТОСТЬ, люди мне вас искренне жалко!