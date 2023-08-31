Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Иван Николишин: «Благодарен «Амуру» за шанс реализовать себя в КХЛ. Теперь все мысли об «Авангарде» и Кубке Гагарина»

– Ожидали, что ваша история с «Амуром» благополучно завершится и вы перейдете в «Авангард»? – Всей семьей выдохнули, когда обмен все-таки состоялся.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх