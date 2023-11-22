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ВК Пресс

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Впереди решающий штурм, сейчас плотность огня запредельная: Авдеевка - ад на Земле! Украинец, вызывай «Волгу!»

Впереди решающий штурм, сейчас плотность огня запредельная: Авдеевка - ад на Земле! Украинец, вызывай «Волгу!»

По имеющимся данным, наши Воздушно-космические силы первыми применили с этого направления кассетные авиабомбы РБК-500.

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Комментарии
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СГ
Светлана Грушкина
Молюсь за Вас, наши дорогие защитники. Бейти бандеровцев так, чтобы земля горела у этих тварей под ногами , чтобы знали, что наступила расплата за детей, женщин Донбаса.
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14 час.
ВИ
Вася Искандер
А, где же ПВО, которое должно было перехватить эти ракеты ещё на подлёте?
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9 час.

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