People: Пит Дэвидсон посещал психолога из-за угроз Канье Уэста

Питу Дэвидсону, бывшему бойфренду Ким Кардашьян, о расставании с которым стало известно на прошлой неделе, приходилось посещать психолога из-за преследований и угроз со стороны ее бывшего мужа Канье Уэста.
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