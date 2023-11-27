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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Максим Ромащенко о Карраскале: «Как бы ЦСКА не пожалел, что отдал такого игрока в «Динамо». Это мастер очень высокого уровня»

Максим Ромащенко о Карраскале: «Как бы ЦСКА не пожалел, что отдал такого игрока в «Динамо». Это мастер очень высокого уровня»

«Летние трансферы «Динамо» оправдывают себя. Не зря говорили, что клуб лучше всех провел летнюю трансферную кампанию.

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