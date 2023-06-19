Войска РФ уничтожили «Ланцетами» три украинских минометных расчета в Авдеевке

Подразделения группы ВС РФ «Юг» при помощи боевых беспилотных летательных аппаратов «Ланцет» подвергли уничтожению три расчёта миномётов украинских Вооружённых сил в рамках ведения сражений на Авдеевском участке линии боевого соприкосновения.