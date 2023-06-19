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Войска РФ уничтожили «Ланцетами» три украинских минометных расчета в Авдеевке

Войска РФ уничтожили «Ланцетами» три украинских минометных расчета в Авдеевке

Подразделения группы ВС РФ «Юг» при помощи боевых беспилотных летательных аппаратов «Ланцет» подвергли уничтожению три расчёта миномётов украинских Вооружённых сил в рамках ведения сражений на Авдеевском участке линии боевого соприкосновения.

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