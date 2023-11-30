Посадка перца на рассаду в 2024 году: лунный календарь на январь, февраль и март Елена ГалицкаяДачники уже задумываются о посадке рассады перца на следующий год, при этом обращая внимание на лунный календарь.
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