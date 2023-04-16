Кровавая Пасха Зеленского: Укробесы продемонстрировали свою агонию

Очередной жуткий обстрел мирных кварталов Донецка, "пасхальные" яйца с укронацистской и сатанинской символикой, наконец, лицемерное "праздничное" обращение кровавого клоуна-безбожника Зеленского на фоне захваченного у православных христиан храма.