Где весёлый смех? Где борода? Чего не смеётесь? Мигранты-убийцы заслушали приговор. «Дядя Турал не порешал»

В Челябинске вынесли приговор таджикам, убившим толпой одиннадцатиклассника Игоря Евстафьева. Тогда, весной 2023-го, наши мальчишки опрометчиво пришли поговорить «один на один» с мигрантами, которые обозвали их скинхедами.