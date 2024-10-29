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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Где весёлый смех? Где борода? Чего не смеётесь? Мигранты-убийцы заслушали приговор. «Дядя Турал не порешал»

В Челябинске вынесли приговор таджикам, убившим толпой одиннадцатиклассника Игоря Евстафьева. Тогда, весной 2023-го, наши мальчишки опрометчиво пришли поговорить «один на один» с мигрантами, которые обозвали их скинхедами.

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