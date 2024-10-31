В Поморье завершилась ежегодная профилактическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»

Специалисты Молодёжного центра Архангельской области совместно со специалистами в области надзора за оборотом наркотиков, здравоохранения и юриспруденции провели профилактические лекции, беседы и показ профилактических роликов и фильмов для студентов.
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