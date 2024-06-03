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Новости экономики России

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Жесткая риторика EЦБ может ослабить спрос на доллар

Жесткая риторика EЦБ может ослабить спрос на доллар

В понедельник доллар торгуется стабильно возле отметки 104,6, поскольку данные по инфляции в США, опубликованные в конце предыдущей недели не принесли рынкам больших сюрпризов: инфляция в Штатах стабилизировалась, что дает возможность ФРС снизить ставки позднее в 2024 году.

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