Жесткая риторика EЦБ может ослабить спрос на доллар

В понедельник доллар торгуется стабильно возле отметки 104,6, поскольку данные по инфляции в США, опубликованные в конце предыдущей недели не принесли рынкам больших сюрпризов: инфляция в Штатах стабилизировалась, что дает возможность ФРС снизить ставки позднее в 2024 году.