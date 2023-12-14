«Отсутствие реального патриотизма на самых верхних этажах власти»: в Госдуме назвали самую главную проблему России

Главной проблемой России является отсутствие реального патриотизма на самых верхних этажах власти. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Николай Коломейцев сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.