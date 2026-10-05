Watch: UK Police Clear Streets Of Entire Town So Migrant Boat Can Offload Residents of Gosport, the Royal Navy harbor town across the water from Portsmouth, spent Sunday under police orders that let officers direct people to leave town, as a migrant boat from France made its way toward their coastline.
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