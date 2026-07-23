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Татар-информ

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С начала года в Татарстане подавали заявления о розыске 57 детей

С начала года в Татарстане подавали заявления о розыске 57 детей

С начала 2026 года в Татарстане подавали заявления о розыске 57 детей. Об этом сообщила заместитель начальника управления – начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Татарстан Евгения Боброва на пресс-конференции «Деятельность МВД по РТ по розыску без вести пропавших лиц.

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