С начала года в Татарстане подавали заявления о розыске 57 детей

С начала 2026 года в Татарстане подавали заявления о розыске 57 детей. Об этом сообщила заместитель начальника управления – начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Татарстан Евгения Боброва на пресс-конференции «Деятельность МВД по РТ по розыску без вести пропавших лиц.