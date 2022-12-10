"Вечерње вести": сербы вышли на баррикады на севере самопровозглашенной республики Косово

Сербское население северной части Косова строит баррикады на трассах и подконтрольной части города Косовска-Митровица и других поселков в ответ на нападения со стороны косоваров и полиции непризнанного государства, сообщает газета "Вечерње вести".
Сербское население северной части Косова строит баррикады на трассах и подконтрольной части города Косовска-Митровица и других поселков в ответ на нападения со стороны косоваров и полиции непризнанного государства, сообщает газета "Вечерње вести".
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