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"Вечерње вести": сербы вышли на баррикады на севере самопровозглашенной республики Косово

Сербское население северной части Косова строит баррикады на трассах и подконтрольной части города Косовска-Митровица и других поселков в ответ на нападения со стороны косоваров и полиции непризнанного государства, сообщает газета "Вечерње вести".

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